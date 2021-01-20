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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis kara gömüldü... Vatandaşlar kar üstünde oturarak ATM’lerden para çekiyor

Bitlis kara gömüldü... Vatandaşlar kar üstünde oturarak ATM’lerden para çekiyor

Görüntü Sıralaması

Kar Yığını İş Makinesi Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Banka ATM’lerinden görüntüler
-Vatandaşın ATM’ye gitmesi
-Vatandaşın ATÖ de oturarak para çekmesi
-Tabelalardan görüntüler
-Yoldan görüntüler
-Trafik polisinden görüntüler

( BİTLİS )- Karayollarının yön tabelaları tamamen kardan kayboldu- Buz sarkıklarının boyu 1,5 metreye ulaştı BİTLİS

- Bitlis’te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi aştı. Araçlar, evler, duraklar ve tabelalar kardan kaybolurken, 296 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bitlis şehir merkezinde toplamda 3 metre kar yağarken, vatandaşlar ATM’lerden paralarının karın üstüne oturarak çekmek zorunda kaldılar. Bitlis’te geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.
İl özel idaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent merkezindeki kar yığını ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 15’lere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 296 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edildi. (VO-MSA-Y)
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