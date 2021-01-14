Bir yakada bahar, diğer yakada kış

-Kar yağışından drone görüntüsü

-Tutan karlar

-Adabalar

-Detay



( İSTANBUL -DRONE)- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı etkili oluyor- İstanbul'da etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün itibariyle başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar adeta lapa lapa yağdı. Yağan kar drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün başladı.

Özellikle Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinde adeta lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı ara ara dururken ara ara da şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ormanlık alanlarda otların ve ağaçların üzerinde, park halindeki arabaların üzerinde ve binaların çatılarında karın tuttuğu gözlendi. Öte yandan İstanbul'da yağan kar drone ile havadan görüntülendi.



loading...