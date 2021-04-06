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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bir dere yağışlardan taşma noktasına geldi diğeri ise atılan çöplerden taştı

Bir dere yağışlardan taşma noktasına geldi diğeri ise atılan çöplerden taştı

Detaylar

Yağmurlu Güzergah Karya Dere Yatağı Trol 

-Taşma noktasına gelen Mudurnu Deresi
-Çöplerin bent oluşturduğu Uludere
-Duruma tepki gösteren Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi açıklama

( SAKARYA -ÖZEL)- Çöplerin dere yatağında bent oluşturduğunu gören muhtar vatandaşlara tepki gösterdi- Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi:- “Bütün çöpleri vatandaşlarımız sağ olsunlar dereye atmışlar, bunu bir Müslüman yapmaz” SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde farklı noktalardan geçen iki dereden biri yağış sebebiyle taşma noktasına gelirken diğeri atılan çöplerin bent oluşturması sonrasında taşkına sebep oldu. Çöpleri gören mahalle muhtarı ise vatandaşları, “Lütfen çöplerimizi derelere atmayalım” diyerek uyardı. Akyazı ilçesinde farklı noktalardan geçen iki dereden biri yağış sebebiyle taşma noktasına gelirken diğeri atılan çöplerin bent oluşturması sonrasında taşkına sebep oldu. Bu doğrultuda etkili olan şiddetli yağmur ve karların erimeye başlaması Mudurnu Deresi’ni taşma noktasına getirirken Akbalık Mahallesi'nden geçen Uludere'de çöplerin dere yatağında bent oluşturması taşkına sebep oldu. Yaşanan taşkınlık mahalle halkını tedirgin ederken Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ise dereye çöp atanlara büyük tepki gösterdi. Bütün çöpleri vatandaşlarımız sağ olsunlar dereye atmışlar Çöplerin dere yatağında bent oluşturduğunu gören ve duruma tepki gösteren Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi, “Karapürçek’ten gelen Uludere’miz mahallemizden geçiyor. Şiddetli yağış sebebiyle sele maruz kalabiliriz düşüncesiyle dereyi kontrole geldim. Geldiğimde çöpleri gördüm. Dere Karapürçek’ten geldiği için geldiği güzergahlar da bir sürü mahalle mevcut ve onla alakalı bütün çöpleri vatandaşlarımız sağ olsunlar dereye atmışlar. Atılan çöpler ise buraya kadar gelmiş ve kendine bent oluşturmuş. Havalar zaten yağmurlu ve 2-3 gün daha da yağmurlu gözüküyor, yukarıdaki karlarda erimeye başladı.
Bununla beraber bir sel aşkını oldu yani. Biz uzun zamandan beri böyle bir su görmedik. Vatandaşlarımıza rica ediyorum. Lütfen çöplerimizi dereye atmayalım. Dereyi, çevreyi kirletmeyelim. Çöpçümüz her gün veya iki günde bir mahallelerimize gelerek çöplerimizi, molozumuzu alıyor. Bu çöpü dereye neden atıyoruz? Ben bunu anlamış değilim. Nasıl bir Müslümanız? Nasıl bir topluluğuz? Bunu bir Müslüman yapmaz, bu çöpü bir Müslüman dereye atmaz” dedi.
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