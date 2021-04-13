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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bingöl Karlıova’da vatandaşlar Ramazan'ın ilk gününe karla uyandı

Bingöl Karlıova’da vatandaşlar Ramazan'ın ilk gününe karla uyandı

- Karlıova ilçesi genel detay

Kar Yağışı 

-- Kar detay
-- Esnaf ve sürücüler detay
-- Genel detay
-- Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova’da Ramazan ayının ilk gününde kar yağdı, ilçenin büyük bir kısmı beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl’ün yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yapmasının ardından Karlıova ilçesinde kar yağışı kendini gösterdi. Kışın yaklaşık 5 ay sürdüğü ilçede gece başlayan kar nedeniyle şehrin büyük bir kısmı beyaza bürüdü, baharın geldiğini düşünen vatandaşlar ise Ramazan ayının ilk gününe karla uyandı. Esnaflar kürekle işyerinin önünü, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı temizledi. Kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirten Ahmet Kanat, “Bugün günlerden 13 Nisan ve güne karla uyandık. Ramazanın ilk günü ve kar bereketiyle geldi. Çok şaşırdık. Kar aslında berekettir. Mahsule çok faydası var bundan sonra. Bayağı sürpriz oldu bizim için” şeklinde konuştu.
(AT-HİV-
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