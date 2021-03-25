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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl Karlıova’da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl Karlıova’da tipi etkili oldu, 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Karlıova ilçesi kar

Allah Kar Yağışı Irak 

-Tipiden görüntü
-Röportaj
-Genel

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, yerini tipiye bıraktı. Kent genelinde de 86 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini gösterdi. Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan, kısa süre sonra yerini tipiye bıraktı. İlçede oluşan tipi nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, görüş açısı yer yer sıfıra kadar indi. İlçe sakinlerinden Ali Bulki, “Nisan ayına girmek üzereyiz ama şuan yoğun bir tipi var. Allah yardımcımız olsun. Sanırım yolda kalan bazı vatandaşlar da var, Rabbim yardımcıları olsun inşallah” dedi.
Etkili olan kar ve tipi nedeniyle 86 köy yoluna ulaşıma sağlanamadığı öğrenilirken, valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, tipinin durduğu bölgelerde çalışmalara başlandığını aktardı.
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