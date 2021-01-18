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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor

Bingöl Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor

Kar yağışı ve tipi

Bild Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşların gitmeye çalışması
-Bir kişinin tipinin altında konuşması
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl'de en çok kar yağışının yaşandığı Karlıova ilçesinde tipi de etkili olmaya başladı.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de son 4 gündür aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerin karla kaplandığı kentte 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ise en çok Karlıova ilçesinde etkili oldu. 4 gündür yağan kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü. Bugün sabah saatlerinden itibaren de tipi etkili olmaya başladı.
Kent merkezinde yürümekte bile zorlanan vatandaşlar, tipi nedeniyle köyler ile ilçenin bağlantısının kesildiğini aktardı. Bingöl Valiliği'de kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum Çatak ile Bingöl Yedisu kara yolunun sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapandığını bildirmişti. (MAÇ-HİV-
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