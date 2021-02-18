Bingöl kara teslim oldu, 262 köy yolu ulaşıma kapandı

-Kent merkezi kar detayları

-Kara gömülü araçlar detaylar

-Esnaf detay

-Belediye kar temizleme detay

-Genel detaylar

-Röportaj



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl genelinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi, kentte bulunan 262 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezi bu kış mevsiminde ilk defa bu kadar yoğun yağış alırken, ortaya izlenmesi keyif veren görüntüler de çıktı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de bu kış ilk defa yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kent tamamen beyaza büründü. Güne kar yağışı ile uyanan esnaf iş yerinin önünde kar temizliği yaptı, belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklar da karla mücadele çalışmasına başladı.

Kar yağışıyla beraber İl Özel İdare Genel Sekreterliği hizmet ağı içinde bulunan 281 köy yolu gece itibariyle ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarında çalışma başlatan ekipler, 19 köy yolunu ulaşıma açarken kapalı olan 262 köy yolunda da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Meteorolojinin uyarısının ardından valilik, kent genelinde yüz yüze eğitimin başladığı okullara 2 gün ara verildiğini, aynı zaman kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli olduğunu bildirdi. Yoğun bir kar yağışı olduğu belirten vatandaşlardan Ali Bulki, “Dün akşamdan beri Bingöl genelinde yoğun kar yağışı var. Belediye, karayolları ve köy hizmetleri ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Yine yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimi de 2 gün verildi ilimizde” dedi.





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