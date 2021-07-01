Bingöl’deki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

- Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangın, 25 Haziran Cuma günü Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıktı. 4 gün süren yangına Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana’dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek yangına müdahale çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangının dün söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının bölgede devam ettiği bildirildi.
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