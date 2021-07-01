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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl’deki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Bingöl’deki orman yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

Bingöl yangın soğutma detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

İş Makinesi Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 


- Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangın, 25 Haziran Cuma günü Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıktı. 4 gün süren yangına Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana’dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek yangına müdahale çalışmalarına katıldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangının dün söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının bölgede devam ettiği bildirildi.

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