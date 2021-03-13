Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Bingöl'de tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Ekiplerin yol açma çalışması

Bild Köy Yolları Kar Yağışı 

-Kepçe operatörü Mücahit Özyıldırım'ın konuşması
-İlçeden karla ilgili detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 54 köy yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılırken, yüksek rakımlı ilçelerin kırsal bölgeleri ile mezralarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin, uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi dün Bingöl'de gün boyu etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 54 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle tipinin yoğun olduğu Karlıova ilçesindeyse zaman zaman hayat durma noktasına geldi. Karlıova'nın mahallerinde belediye , köy yolların da ise Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Gün boyu devam eden çalışmalar sonrasında tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Tipiyle kapanan mezra ve kırsal bölgelerdeki yol açma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Meteoroloji ayrıca kentin yüksek rakımlı bölgeleri için çığ riskine karşı uyarılarda bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement