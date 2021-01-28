Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü

Bingöl'de kar yeniden etkisini gösterdi, ilçeler beyaza büründü

Karlıova kar detay

Köy Yolları Karla Mücadele Yağan Bulduk Kar Yağışı 

-Solhan kar detay
-Karayolları kar küreme detay
-Röp.

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı, ilçeler beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’de gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Kent merkezine göre ilçelerde daha çok etkili olan kar yer yer 10 santime ulaştı. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı alan yüksek rakımlı Karlıova ve Solhan ilçeleri de bugün yağan karla ile tekrar beyaz örtüyle kaplandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin, sabahın erken saatlerinde köy yollarında inceleme yaptığı, şuana kadar kapalı köy yolunun olmadığı bildirildi.
Öte yandan Karayolları 84’ncü Şube Şefliği ekipleri de Bingöl- Elazığ karayolunda yer yer 10 santimetreye ulaşan bölgelerde kar küreme çalışması yaptı. Karlıova’ya yağan karın az olduğunu söyleyen ilçe sakinlerinden Erkan Değirmenci, “İki hafta önce yaklaşık bir metre kar yağdı. Bir haftada çok soğuk geçti, ayaz oldu. Bugün de 5 santim kadar kar yağdı. Karlıova’ya yakışan kar henüz yağmadı. Dolayısıyla bir metre karı da az bulduk Karlıova’da. İki gün içinde biraz daha yağmasını bekliyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement