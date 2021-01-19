Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bingöl’de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de kar esareti başladı, 281 köy yolu ulaşıma kapandı

- Bingöl merkez kar yağışı detay

Kar Kalınlığı Kar Temizliği Köy Yolları Kaldırımlar Kar Yağışı 

-- Merkezden çeşitli detaylar
-- Belediye tuzlama detay
-- Belediye personeline temizlik detay
-- Karlıova kar ölçümü detay
-- İl Özel idare kar temizliği cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl genelinde etkisini arttıran kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu, il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı, Karlıova’da ise 60 santimetreyi aştı. Bingöllüler güne kar yağışıyla uyandı. Kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, şehir merkezini tamamen beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken, işyerini açan esnaf da kürekle kar temizliğine başladı.
Kar yağışıyla beraber şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Bingöl Belediyesi de 25 araç ve 110 ekipler ana cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Ayrıca birçok ekip, kentin işlek kaldırımlarında kürekle temizlik yaptı. Kış aylarında en çok yağış alan yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aştı. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova’da eline metre alan vatandaş, ilçede kar kalınlığını ölçerek, 60 santimetreyi aştığını belirtti.
Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışma yaptığı bildirildi.
Öteyandan dün gece tipi nedeniyle ulaşıma kapanan ardından yapılan çalışma ile açılan Elazığ ve Muş karayolunda ise kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı bildirildi.
(MAÇ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı