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Bingöl’de ekipler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bingöl’de ekipler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde

Bingöl’de ekipler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde

- Genç ilçesi çamlık alan detayları

İlk Müdahale Yangın Ormanlı Altın Çamlık 

-- Orman İşletme ekipleri ve araçlar detay
-- Ekiplerin alanlarda kontrolü detay
-- Genel ve detaylar

( BİNGÖL -ÖZEL) BİNGÖL

- Bingöl’de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı denetimleri sıklaştırdı. Ülke genelini son 4 günde etkisi altına alan yangınlar, başta Antalya olmak üzere yaklaşık binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Yangınlar artması ve olası sabotajlara karşı da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ekipler de ormanlık alanlarda denetim ve nöbetleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, kent genelindeki ormanlık alanlarda denetim ve kontrolleri arttırdı. Genç ilçe Orman İşletme Şefliği, 250 hektarlık çamlık alanda 15 personelle 10 ayrı noktada düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor. Olası yangın ihtimaline karşı da devriye atan ekipler, her saat başı ilk müdahale aracıyla çamlık alanlarda kontrol ve denetimleri sürdürüyor. (MAÇ-CK-
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