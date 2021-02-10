Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bingöl’de çığ düştü, yol kısa süreli kapandı

- Bingöl’de çığ düştü, yol kısa süreli kapandı

- Karayolları ekiplerinin bölgede çalışması cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Karayolları Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde arasında çığ düştü, yol kısa süreli trafiğe kapandı. Ekipler, yolu tekrar ulaşıma açtı. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, hava sıcaklıkları artmaya başladı.
Sıcaklıklarla birlikte meteorolojinin uyarısını yaptığı çığ Karlıova ve Yedisu ilçesi arasında Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. O anda araç geçmemesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmayan yolda araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Durumun bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldı. Öteyandan meteoroloji de bölge geneli için çığ uyarısını yeniledi. (AT-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı