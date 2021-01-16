Bingöl'de 115 köy yolu kapandı, Karlıova kara gömüldü

-Karlıova genel detay

-Sokaklar detay

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle şuana kadar 115 köy yolu ulaşıma kapandı, Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Meteorolojinin uyarısını sürdürdüğü kar yağışı Bingöl'ün özellikle yüksek rakımlı ilçeleri ile bölgelerinde 2 gündür eksini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 115 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşıma Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri aralıksız çalışma yapmaya başladı.

Kış mevsiminde en çok kar yağışı olan Karlıova ilçesinde de beklenen kar yağışı yağmaya devam ediyor. İlçede 2 günde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı. Kar yağışıyla beraber yoğun bir mesaiye giren Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekiplerde ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kepçelerle kar temizliği yapılırken, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnaf da işyerinin önünü temizledi. Kar yağışıyla birlikte rahatladıklarını aktaran ilçe sakinlerinden Ömer Şengül, “Bu sene karımız yağmadı diye sıkıntı çekiyorduk, üzüntü çekiyorduk. Çünkü doğu bölgesi alışmış kara, kar olmasa canımız sıkılıyor. Allah’a bin şükür kar yağdı, canımız rahatladı. Yarım metre kadar var. Bereket kardadır, Allah izin verirse bu hastalık da milletin içinden çıkar” dedi.





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