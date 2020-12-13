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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Binbir güzelliği içinde barındıran 'Sapanca' sessizliğe büründü

Binbir güzelliği içinde barındıran 'Sapanca' sessizliğe büründü

Sahil kısmının havadan görüntülenmesi

Yabancı Turist Aktüel Sonbahar 

-Boş kalan sahil aktüel detaylar
-Detaylar

( SAKARYA -ÖZEL-DRONE)-Hafta sonu insan yoğunluğunun yaşandığı sahil kısıtlama ile sessizliğe büründü SAKARYA

- Doğanın binbir güzelliğini içerisinde barındıran ve kısıtlama ile birlikte sessizliğe bürünen Sapanca Sahili havadan görüntülendi. Turistlerin ilgisini çeken ve hafta sonları insan yoğunluğunun oluştuğu sahil kısmı boş kaldı. Yeşil ve mavinin buluştuğu Sapanca ilçesi kısıtlamalar ile boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin akımına uğrayan, kısıtlamalar ile birlikte sessizliğe bürünen sahil kısmı ise havadan görüntülendi. İlçede sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, Sapanca Gölü ile birlikte renkli manzaralar oluşturdu. İstanbul’a da yakınlığı ile dikkat çeken ve kısıtlamanın olmadığı zamanlarda insan yoğunluğu oluşan, sahil kısmı boş kaldı. Boş kalan sahilin tadını ise bölgeye gelen ve bazı yabancı turistler çıkarttı.
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