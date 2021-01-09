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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına hasret kaldı

Bin 830 rakımlı yayla adını aldığı kar yağışına hasret kaldı

drone görüntüsü

Endemik Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-hafif kar kalınlığı olan bölgeden görüntüler
-ormanlardan görüntü
-güneşten görüntü

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)- Geçen sene 2.5 metre kar olan Kardüz Yaylası kar yağışını bekliyor- Kış aylarının ortasında Kardüz Yaylası, karsız görüntülendi DÜZCE

- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve her yıl yaklaşık 2.5 metre kar ile kaplanmasına neden olan kardan adını alan Kardüz Yaylası, bu yıl yağış olmaması sonrasında karsız kaldı. Bin 830 rakımlı yaylada beyaz gelinliğini giymeyi bekliyor. Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Kardüz Yaylası, kar yağışını bekliyor. Bin 830 rakımlı yaylada, etkili olan kar yağışı ile birlikte geçtiğimiz yıllarda 2.5 metre kar kalınlığı oluşurken, bu yıl kar yağışının beklenenden az olması sebebiyle kar kalınlığı 2 santimetrede kaldı. Kış turizminin önemli noktalarından birisi olan Kardüz Yaylası, beyaz gelinliğini giyemezken, yürüyüş parkurları da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 24 kilometrelik yürüyüş parkuru ile endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı ile dikkat çeken parkurlar arasında gösteriliyor. Adını aldığı kar yağışını bekleyen Kardüz yaylasının son hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yaylanın güneş görmeyen bölgelerinde 2 santimetre kalınlığında olduğu görülürken, diğer bölgelerinde ise kar yağışını bekleyen toprak ve bitki örtüsü kaplı alanlar görünüyor.
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