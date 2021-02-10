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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bin 500 yıllık zeytin ağacı şifa dağıtıyor

Bin 500 yıllık zeytin ağacı şifa dağıtıyor

Zeytin ağacının görüntüleri

Zeytin Ağacı Zeytin Yağı Zeytinyağı Başkent 

-Muhtar ve bir çiftçi ile röportaj
-bursa klasörüne gönderildi

( BURSA ) -- Tarihi ağacın zeytinlerinden sıkılan zeytinyağı ilaç olarak satılıyor- Bin 500 yıllık zeytin ağacı ihtişamı ile göz kamaştırıyor- Türkiye'nin her yerinden sipariş edilen özel yağın kilosu 700 liradan satılıyor. BURSA

- Tarihin başkenti Bursa’nın İznik İlçesinde bin 500 yıldır ayakta duran zeytin ağacından elde edilen zeytin yağı Türkiye'nin dört bir yanına şifa dağıtıyor. İlaç olarak satın alınan çok özel zeytinyağı kilosu 700 liradan satılıyor. İznik ilçesinde sahil bandında yer alan Göllüce Mahallesinde bulunan bin 500 yıllık zeytin ağacı ihtişamı ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Sezonda 500 kiloya yakın zeytinin toplandığı büyük bir gövdeye sahip olan zeytin ağacına ilgi günden güne artıyor. Göllüce Mahallesi Muhtarı Osman Bayer, “Bin 500 yaşında zeytin ağacı meyvesini halen insanlardan esirgemiyor. Bunun zeytinlerinden elde edilen zeytinyağı ilaç niyetine kullanılıyor. Kilosu 700 liradan satılan bu ağacın yağına ise talep epey büyük. Dedelerimizin dedeleri ondan öncekiler de bu ağacın ismini gül ağacı koymuşlar. Bunun nedeni ise bu ağaçtan çok verim aldıkları hatta 10-12 küfeyi doldurduğu için yüzleri hep gülmüş ağacın ismini de gül ağacı koymuşlar. Zeytin üreticisi çiftçi Veysel Ceber ise, “Ölümsüz bir ağaç diyoruz buna. Daha önceden hastalanmıştı biz çürüklerini hep temizledik hayata döndürdük. Ağaçtan elde edilen zeytinyağına ülkenin dört bir yanından talep var. Yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.
(İA-
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