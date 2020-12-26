Beytüşşebap’ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

-açılan yollar

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası ekipler 4 koldan köy yollarına açamaya çalışıyor. Şırnak’ın en yüksek rakımlı ilçesi olan Beytüşşebap ilçesinde 4 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlığa bağlı iş makineleri kapanan köy yollarını 4 koldan açmaya başladı.

Dozer, loder, kepçe ve greyderlerle yol açan ekipler koordineli bir şekilde çalışarak kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. Zorlu doğasıyla baş döndüren yüksek rakımlı yerleşim yerlerine gece gündüz demeden çalışan ekipler son köy olan Gökçe köyünün yolunu da ulaşıma açtı. İlçe Özel İdare Saha Şefi Cihat Akdağ, günlerdir yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

Akdağ, "Son köy yolumuzu açtık çok şükür. Kaymakamımızın emir ve talimatları doğrultusunda sahada çalışan arkadaşlarımızla beraber her yıl olduğu gibi bu yıl da koordinasyonu elden bırakmadık ve her birimiz ayrı bir bölgede kısa sürede kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerin yollarını açtık. Yolları kısa sürede açmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.





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