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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta binlerce ton kar taşındı

Beytüşşebap’ta binlerce ton kar taşındı

çalışmalar

Karayolları Kaymakamlık Karla Mücadele İş Makinası Kar Yığınları 

-kepçe kamyon
-ekipler
-kar yığınları
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Çetin geçen kış aylarında ilçe merkezinden binlerce ton kar kütlesinin kamyonlarla taşındığı öğrenildi. AK Partili Beytüşşebap İlçe Belediyesi, gece gündüz çalışarak halkın hizmetinde olmaya devam ediyor. Kış ayları sert geçen ilçede karla mücadele devam ediyor. Ekiplerin 4 kamyon ve 3 iş makinasıyla ilçe merkez çarşısı ve ara sokaklarından binlerce ton kar kütlesi taşıdı. Kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyor. Öte yandan, buz tutmuş yaya geçitleri ve ana caddeler ekiplerin çalışmalarıyla tuzlandıktan sonra temizleniyor. Hummalı bir şekilde çalışan belediye ekipleri kar nöbeti tutuyor. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, kaymakamlık, belediye ve karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Aşan, "Bu sene çok yoğun bir kar yağdı. 4 kamyonla günde 200 ton kar taşıyoruz. Mahalle araları ve ana caddelerde karla mücadelemiz sürüyor. Karla mücadelemiz devam edecek. Karayolları ve İçe Özel İdare ekipleri ile koordineli hareket ediyoruz. Tuzlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
(SG-YRT
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