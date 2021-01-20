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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Beytüşşebap kar altında

- Beytüşşebap kar altında

caddeler

Karayolları Kar Kalınlığı Karla Mücadele Erimli Kar Yağışı 

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kent kara gömüldü. Yayla kenti olan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşırken ilçe merkezinde araçlar ve tek katlı evler kar altında kayboldu. Belediye, İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri kar nedeni ile kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, Belediye Başkanı Habip Aşan, yayla kentinde kar yağışına hazırlıklı olduklarını söyledi.

Aşan, "Bizler kuralıktan korkuyorduk, ilkbaharda su bulamayız diye korkuyorduk. Şimdi kar yağdı, ekiplerimizle beraber yolları açmaya çalışıyoruz. Şu an merkezde yüksek rakımlı bölgelerde ve yaylalarda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Bizler karla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.
Ramazan Güneş isimli bir vatandaş ise "Kar yağdığı için mutluyuz. Bizler kasım ayında kar yağışını bekliyorduk. Bölgemiz açısından iyi oldu. Çok şükür biraz zorlanıyoruz ama olsun baharda yaylalarımız için çok verimli olacaktı" diye konuştu.
(SG-YRT-
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