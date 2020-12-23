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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beytüşşebap beyaza büründü

Beytüşşebap beyaza büründü

yağan kar

Karayolları Sevindik Yağan Kar Yağışı Kışla 

-ilçe merkezi
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçeyi beyaza bürüyen kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. İlçe merkezine bağlı köylerde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede belediye ekipleri yolların buzlanmasını önlemek için tuzlama çalışması başlatırken, karayolları ekipleri ise kent giriş ve çıkışlarında aynı işlemi uyguladı. Hikmet Aşan isimli vatandaş, bu yıl kışın geç geldiğini söyledi.

Aşan, "Her yıl 20 gün öncesinden her taraf beyaza bürünüyordu. Bu yıl çok geç yağdı. Berekettir kar bu yüzden çok sevindik" dedi.
(SG-YRT-
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