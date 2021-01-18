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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi

- Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi

Kar yağışından görüntü

Yağan 

-İş makinelerinin yolları açması
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yağar kar, kenti beyaza bürüdü. Beytüşşebap’ta dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar, kentte hayatı felç etti. Kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İlçe Özel idare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.
(YRT
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