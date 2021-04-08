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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyşehir Gölü’nün yüzeyi çamur rengine dönüştü

Beyşehir Gölü’nün yüzeyi çamur rengine dönüştü

Çamur rengine dönüşen Beyşehir Gölü açıkları ve kıyılarından genel detay görüntüler

Gezin Gine Lodos 

-Göl kıyılarından görüntüler
-Türk bayrağı ve kıyılarda olumsuz hava şartları nedeniyle boşta kalan kameriyeler
-Vatandaşlarla röportajlar

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan. Son yağışlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başlayan Beyşehir Gölü’nde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodosla birlikte başlayan dalgalanmalar, açıklardaki suyun yüzey rengini değiştirdi. Kent merkezinin yüksek kesimlerinden bakıldığında göl açıklarındaki renk değişimi hemen fark edilirken, oluşan çamursu görüntüler dikkat çekiyor. Beyşehir’de sabah saatlerinden beri etkili olan ve saatteki hızı öğleden sonra 44 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgarın oluşturduğu göl yüzeyindeki dalgalanmaların yanı sıra, gölü besleyen su kaynaklarından gelen çamurlu suların da renk dönüşümüne yol açtığı belirtiliyor. Beyşehir Gölü, yılın büyük bölümünde turkuaz rengi ile biliniyor. Göl, gün batımı saatlerinde oluşan rengarenk görüntüsüyle de görenleri büyülüyor. Öte yandan, lodos nedeniyle gezinti yatları faaliyetlerine ara verirken, bazı teknelerin ise talep üzerine göl kıyılarında gezinti mesaisini sürdürdüğü gözlendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle, göl kıyılarındaki kamelyalar da boş kaldı.
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