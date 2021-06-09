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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BEYRUT - Ömrünü Lübnan'daki Filistinli mültecilere adamış Türk hayırsever Melek Nimer (4)

BEYRUT - Ömrünü Lübnan'daki Filistinli mültecilere adamış Türk hayırsever Melek Nimer (4)

- Lübnan'daki Filistinli mültecilere adamış Türk hayırsever Melek Nimer ile röportaj - Kampta yaşayan mültecilerden detaylarBEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - Avrupa'da tanıştığı bir Filistinli ile evlenen ve ABD'de bir süre kaldıktan sonra 1981'den itibaren Lübnan'a yerleşen Melek el - Nimer, ömrünü, 1948 yılından beri ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda mülteci hayatı yaşayan Filistinlilere adayan bir Türk hayırsever olarak gönüllerde yer alıyor.Türkiye'den eğitim için henüz 17 yaşındayken ayrılan ve 40 yıldır Lübnan'da yaşayan Nimer, on yıllardan beri her türlü altyapı hizmetlerinden yoksun kamplarda yokluk içinde hayat mücadelesi veren Filistinlilere yönelik çalışmalarını AA'ya anlattı.

Mülteci 

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