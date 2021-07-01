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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beykoz’da yerel tarımla elde edilen kirazlar, Beykozluların evlerine dağıtıldı

Beykoz’da yerel tarımla elde edilen kirazlar, Beykozluların evlerine dağıtıldı

Kirazların toplanması

2010 Yılı Ağaçlı Tarım Ekonomi Sözleşmeli 

-Kirazlardan detay
-Kirazların paketlenmesi
-Paketlerin evlere dağıtılması
-Röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz’da yerel tarım ürünleriyle ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere geçen yıl hayata geçirilen “Adil Sözleşmeli Tarım” Projesi kapsamında ilçedeki çiftçilerin ürettiği karpuzdan kiraza mantardan elmaya birçok meyve ve sebze Beykoz Belediyesi tarafından satın alındı. Proje kapsamında satın alınan kirazlar, Beykoz’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İstanbul’da ilk olarak Beykoz Belediyesi tarafından uygulanan “Adil Sözleşmeli Tarım” Projesi’yle geçen yıl, 21 çiftçiye, 203 dönüm arazide yetiştirdikleri 16 çeşit sebze ve meyvede alım garantisi verilmiş, bu sayede Beykoz’a bereket getiren alım desteğiyle çiftçinin alın teri tarlada değer kazanırken, karpuzdan kiraza mantardan elmaya markalı ürünlerin bilinirliği artmış, tüketiciler doğal ve daha sağlıklı ürünlere kavuşmuştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetimindeki alanlarda yürütülen uygulama kapsamında karpuzdan kiraza, mantardan kiviye birçok meyve ve sebze Beykoz Belediyesi tarafından satın alındı. Satın alınan ürünler ihtiyaç sahibi Beykozlulara, Beykoz Belediyesi ekiplerince dağıtıldı. Dalından toplanan doğal kirazların evlerine kadar getirilmesinden mutluluk duyan vatandaşlar Beykoz Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Proje kapsamında bahçesinden kiraz satın alınan Mevlüt Artvinli, “Şu anda 2 bin 500 ağaçlık kiraz bahçesindeyiz şu anda. Bu bahçe 2010 yılında kuruldu şu anda ağaçlarımız 11 yaşında. 2 yıldır biz sözleşmeli tarım kapsamında Beykoz Belediyesi'yle birlikte iş birliği yapıyoruz. Beykoz Belediyesi kendi hudutları içerisinde olan üreticilere destek sağlıyor. Bu kapsamda bizimle sözleşmeli tarım uygulamasıyla ilgili bir sözleşme yaptı. Biz de burada kirazımızı Beykoz Belediyesi'ne veriyoruz. Belediye de ihtiyaç sahibi kişilere dağıtıyor. Biz günde 10 elemanla topluyoruz. Bir kişi 50 - 60 kilo topluyor. Türkiye'nin en kaliteli ihraç kirazlarından oluşuyor. Belediyemizin iki yıldır bu desteğinden memnunuz gerçekten üreticiye büyük katkısı oldu. O yönden de belediyeye teşekkür ediyoruz” dedi.

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