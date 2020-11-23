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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Beyaza bürünen 'Dumanlı Tabiat Parkı' görsel şölen sundu

Beyaza bürünen 'Dumanlı Tabiat Parkı' görsel şölen sundu

Droneyle havadan görüntüler

Karla Mücadele Oksijen Yağan Aktüel Kar Yağışı 

-Tabiat parkından aktüel görüntüler
-Yolda kayan otomobil ve röportaj
-Detaylar

( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki, etrafı çam ormanlarla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, yaz aylarında olduğu gibi kışın da doğal güzelliğini koruyor. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu tabiat parkı havadan drone ile görüntülendi. Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı, önceki gün yağan karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşile bürünerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıktı. Soğuk hava nedeniyle zaman zaman buzlanmanın meydana geldiği tabiat parkına giden yolda, Erzincan İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekerken Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret eden vatandaşlar, “Burası kışın da ayrı bir güzelliğe sahip. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanları görülmeye değer. Hava oldukça soğuk. Kışlık kıyafetler giyinip buraya gelinebilir. Tavsiye ederiz” ifadelerine yer verdi.
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