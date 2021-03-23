Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler

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( ŞIRNAK -ÖZEL-DRONE) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yaylalarda dağlar beyaz örtüyle kaplandı.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda 5 ay boyunca kış etkisini sürdürüyor. 22 mart tarihinde 2 bin 650 rakımlı yaylada dağlar tekrar beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği yayla havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzanan dev mendereslerde yavaş yavaş ilerleyen berrak su karla buluşunca kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çekilen görüntüler ise göz kamaştırdı. Doğa fotoğrafçılarının her yıl uğrak yeri haline gelen yayla, kış aylarında doğa severleri ağırlıyor. Yaz ve kış aylarında aynı bölgeden çekilen iki farklı drone görüntüsü ise doğa şöleni oluşturdu.



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