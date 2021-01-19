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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Beyaz gelinliğini giyen Elazığ, gece görsel şölen sundu

Beyaz gelinliğini giyen Elazığ, gece görsel şölen sundu

Kültür Park ile Kentköy'ün drone kamera ile görüntülenmesi

Kamera Mimari Yağan Kar Yağışı 

-Park alanı içerisinde bulunan yapı ve ışıklandırmalardan detay
-Karla birlikte güzel görüntüler oluşturan alanlardan detay
-Genel ve detay

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ’da uzun süre sonra yağan kar, geceyle birlikte izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da etkisini gösteren kar yağışı bugün kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyüğü olmasıyla dikkat çeken Kültür Park’ta ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen sundu. Aynı zamanda belediye tarafından Çaydaçıra Mahallesi’nde yapımı bitme aşamasına gelen KentKöy’de karla birlikte mimarisiyle güzel görüntüler oluşturdu. Beyaza örtü ile kaplanan şehirden dikkat çeken iki mekanda drone ile havadan görüntülendi. (RY-HİV-
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