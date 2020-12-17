Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü

-Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in açıklamaları



( BALIKESİR -DRONE)-Prina faciasına isyan etti BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tonlarca prina çamurunun çevreye yayılarak kirliliğe sebebiyet vermesine isyan etti. Söz konusu pirina fabrikasının Ayvalık’a verdiği zararların ilk olmadığını savunan Başkan Ergin, “Dün yaşanılan facia, pirina atık suyunun depolandığı havuz duvarlarının yıkılması sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu atıklar tüm çevreye yayılmış ve bölgedeki Nikita Deresi aracılığıyla Sarımsaklı Plajları’na kadar da ulaşarak, plajlarımıza ve çevreye zarar verecektir. Benzeri durumu geçen yıl da aynı şekilde yaşamıştık“ dedi.

Pirina fabrikasının sadece çevresel sorunları beraberinde getirmediğini aynı zamanda da Ayvalık’ın havasını kirlettiğini vurgulayan Başkan Ergin, “Bununla ilgili Ayvalık kamuoyunda çok ciddi tepkiler var. Biz de bu tepkilerin seslendiricisi olmak adına geçtiğimiz 3 Haziran 2020 tarihinde bu fabrika ile ilgili suç duyurusunda bulunup, içinde çok ciddi delillerin bulunduğu dosyalarla davamızı açtık. Hem de aynı gün Ayvalık’ın duyarlı insanlarıyla birlikte o firmanın kapısı önünde bir basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. “Bu fabrika çevresel anlamda, Ayvalık’ın baş belasıdır” Konuyla ilgili isyanlarının fabrikanın Ayvalık’a verdiği çevresel zararlar olduğunu kaydeden Mesut Ergin, “Biz Ayvalık halkı olarak zeytinyağı ve pirina kokusuna alışkın insanlarız. Ayvalık çocukları o kokularla büyümüştür. Biz bu fabrikanın şu anda kapasitesinin üzerinde çalıştığını, sadece Ayvalık’ta üretilen zeytinlerden üretilen pirinayı, Türkiye’nin zeytin üretilen başka bölgelerindeki zeytin atıklarını da burada işlemesine isyan ediyoruz. Bu artıkları eritemediği ve yok edemediği için Ayvalık halkına zarar vermesine tepki gösteriyoruz. Yoksa burada birden fazla yöresel ve küçük çaplı pirina fabrikaları var. Bunlar şu anda faal ve bizim bu fabrikalarla hiçbir sorunumuz yok. Ama şu an bu fabrika maalesef bir sanayi oluşturmuş durumda. Hatta söylentiler odur ki; Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan zeytinyağı atıklarını Ayvalık’a getirip, burada işliyorlarmış. Tabi bunun sonucunda da Ayvalık halkı; fabrikanın bacalarından çıkan gazların ve dökülen pirina atıklarıyla olumsuz yönde etkileniyor. Bu fabrika çevresel anlamda, Ayvalık’ın baş belasıdır” dedi.

Fabrikanın konum itibariyle sıkça esen hâkim rüzgârların da etkisiyle bacalardan çıkan dumanlarının Ayvalık’ın üzerine kabul gibi çöktüğünü belirten Mesut Ergin, fabrikaya yönelik açtıkları davanın ilçe halkının lehine sonuçlanacağına inandığını söyledi.



Hava ölçümlerinin sonuçları bekleniyor Fabrikanın bacasından çıkan atıkların hava kirliliğine neden olduğunu kaydeden Ergin, bunun üzerine Çevre Bakanlığı’na müracaat ederek hava ölçümü talebinde bulunduklarını aktararak; “Bakanlık bünyesindeki bir hava ölçüm aracı ilçemize geldi. Bir süre de bu ölçümleri gerçekleştirdiler. Şimdi bu ölçümlerin sonuçlarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.



loading...