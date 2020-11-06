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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BBDSO'dan 'Periyodik Konser' - BURSA

BBDSO'dan 'Periyodik Konser' - BURSA

BBDSO'dan "Periyodik Konser" - BURSA - Konserden görüntülerBBDSO'dan "Periyodik Konser"BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde viyolonsel sanatçısı Gülgün Akagün Sarısözen ve kontrabas sanatçısı Gizem Sözer'i ağırladı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Murat Göktaş yönetti.Konserde, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Rococo Teması Üzerine Çeşitlemeler"ini Gizem Sözeri, Sergei Kuzevıtskı'nin "Kontrabas Konçertosu"'unu BBDSO eşliğinde seslendirdi.Gecenin sonunda solistler ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Cenin Forma Kışla 

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