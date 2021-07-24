Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi

-karayolu ve şehir içi trafik görüntüsü

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( YOZGAT -DRONE) YOZGAT



- Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculukları yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle doğu illerinden batı illerine doğru yoğun bir trafik akışının söz konusu olduğu E-88 Karayolu'nda trafik havadan görüntülendi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden vatandaşların, bayram sonu geri dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda tatilciler, E-88 Karayolu'nda yoğunluk oluşturdu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de 66 kavşakta 400 personel ile gerek şehir merkezinde gerekse bölge genelinde sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yoğunluğun oluştuğu ve zaman zaman durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi. Emniyet ekipleri de sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için araçları durdurarak sürücüleri sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve sürat yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat’tan İstanbul’a yolculuk yapan Adem Fidan, “Uygulama çok güzel yol boyu zaten polis ekiplerimiz görevinin başında. Bize hız sınırı, uykusuzluk, emniyet kemeri gibi konularında ikaz ettiler. Yozgat’tan İstanbul’a yolculuk” dedi.

Ahmet Alper ise “Gayet güzel uygulama, dikkatli olmamız yönünde uyardılar. Yolların kalabalık olması nedeniyle emniyetli bir şekilde yolculuğumuza devam etmemiz için uyardılar. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamamız ve sürekli dinlenmemizi istediler” şeklinde konuştu.



