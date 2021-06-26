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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baykuş evin küvetine yavruladı

Baykuş evin küvetine yavruladı

YAVRULARIN KÜVETTEN ALINMASI

Irak 

-TAŞINMASI
-ANNESİNİN GÖREBİLECEĞİ YERE KONMASI

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da bir evin banyosuna giren baykuş, yavrularını küvette dünyaya getirdi. Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde yazlık olarak kullanılan Zeynep Karakullukçu'nun evine giren baykuş, evin banyo küvetinin içine yavruladı. Yazlık evinin çatısında yaşadığı baykuşun banyo küvetinin içine yavruladığını gören Karakulukçu, İznik itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İtfaiye çalışanları küvetin içinde bulunan yavruları alıpannelerinin görebilmesi için çatıya bıraktı. İtfaiye çalışanları 2 adet baykuş yavrusunun gayet sağlıklı olduğunu belirtti.
(AK-
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