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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

Şahinin görüntüsü

Muamma Muhabir Hayvan Irak 

-Eren Yarat röportaj
-detay görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Adanalı Eren Yarat, su verip beslediği şahini veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti ADANA

- Adana’da bir genç yolda baygın halde bulduğu şahini besleyip hayata döndürdü. Tekrardan gözlerini açan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.Eren Yarat, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında bir şahin olduğunu fark etti. Hemen aracını durdurup şahinin yanına giden Eren Yarat, şahinin baygın olduğunu görünce hemen korkup uçmasın diye ayaklarını iple bağlayıp aracının ön koltuğuna aldı.Eve götürüp şahine su içirip besleyerek tekrardan hayata döndüren Eren Yarat, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.Bölge Müdürlüğünü arayıp şahini almalarını istedi. Ancak oradan olumlu bir dönüş alamayan Eren Yarat, tekrardan şahini aracına alıp bu sefer de önce veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü’ne giderek görevlilere teslim etti.Şahini teslim etmeden önce İHA muhabirine konuşan Eren Yarat, “İlgili bütün kurum ve kuruluşları aradım ancak bana farklı bir numara verip oraları aramam gerektiğini söylediler. O numaraları aradığımda ise araçları olması durumunda göndereceklerini yoksa da yarın sabaha kalacağını söylediler. Bu hayvanın yarın sabaha yaşayıp yaşamayacağı muamma. Yaklaşık 20 kilometre yol geldim ve şahini teslim edeceğim. ‘Güvenliğe bırakın’ bile diyenler oldu. Gerekli ilgiyi bu hayvana göstermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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