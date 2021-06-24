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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BATMAN - Köyde açılan kursta kadınlar ebru yapmayı öğreniyor

BATMAN - Köyde açılan kursta kadınlar ebru yapmayı öğreniyor

- Ebru yapan kadınların detay görüntüsü - Ebru çalışmalarının detay görüntüleri - Çevrimova İlkokulu Müdürü Veysi Menekşe'nin röportajı - Usta öğretici Necla Yelken'in röportajı - Kursiyerlerden Hicret Bozkurt'un röportajı - Kursiyerlerden Mizgin Önen'in röportajı - Usta öğretici Necle Yelken: - "Kursun sonunda kadınlarla sergi de açmayı düşünüyoruz"BATMAN (AA) - Batman merkeze bağlı Çevrimova köyünde yaşayan kadınlar ev ve tarla işlerinden arta kalan zamanlarını ebru kursunda geçiriyor. Batman Halk Eğitim Merkezi ile Çevrimova İlkokulu iş birliğiyle 3 ay önce elişi atölyesinde ebru kursu açıldı.Ev ve tarla işleri ile çocuk bakımından arta kalan zamanlarını kursta değerlendiren 12 kadın, ebru sanatının öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.Çevrimova İlkokulu Müdürü Veysi Menekşe, AA muhabirine, okulda çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlediklerini ve bunlardan birinin de ebru eğitimi olduğunu söyledi.

Köydeki kadınları eğitim ve öğretim sürecine dahil edebilmek için ebru kursunu açtıklarını belirten Menekşe, kadınların çok kısa sürede ebruyu öğrendiğini aktardı.Kadınların çocuklarıyla okula gelip ebru yaptığını ifade eden Menekşe, "Kadınlar ebru çalışması yaparken zevkli bir vakit geçiriyor. Köydeki kadınlar el becerileri konusunda çok yetenekli. Sanatı köye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bireyin sanatla uğraşması gerekiyor. Bu sürece kadınlarımızı dahil ettiğimiz için mutluyuz." dedi.
Usta öğretici Necla Yelken de kadınların çok hevesli ve öğrenmeye meraklı olduğunu anlatarak, kursa 12 kadının katıldığını belirtti.
"Köy kadınlarına ebrunun nasıl yapıldığını ve inceliklerinin neler olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Kursun sonunda kadınlarla sergi de açmayı düşünüyoruz." diye Yelken, kadınların verilen eğitimle güzel eserler çıkarmaya başladığını dile getirdi.Kursiyerlerden Hicret Bozkurt ise boş zamanlarında geldiği kursta ebrunun nasıl yapıldığını öğrendiklerini anlattı.Bozkurt, "Bütün kadınlar sanatla uğraşmalı ve yeteneklerini keşfetmeli. Kursu açan yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.
İkbal Konaç da ilk kez ebru yaptığını ve ebru yapmayı çok sevdiğini anlattı.Mizgin Önen ise köyde hayvanların bakımı konuşunda eşine yardım ettiğini, boş vakitlerinde de kursa geldiğini dile getirdi.

Çocuk Bakımı Siyer Muhabir Ebru Sanatı Hayvan 

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