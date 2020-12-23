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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Batman'da kar çilesi başladı

Batman'da kar çilesi başladı

kar temizleme çalışmaları

Kar Temizleme Kar Çilesi Köy Yolları Kar Yağışı Hayvan 

-hayvanların kar üzerindeki yürüyüşünden detay
-mahsur kalan aracın kurtarma çalışmalarından detay

( BATMAN ) -- Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan araç Özel İdare ekiplerince kurtarıldı- Kapanan köy yollarının açılması için de çalışmalar başlatıldı BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köylülerin zorlu kar mesaisi başladı.
Köy yolunda mahsur kalan bir araç Özel İdare ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sason'a bağlı yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışıyla birlikte zorlu kış mesaisine başlayan vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını besleyerek çatılarında biriken karları temizliyor. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason'a bağlı Soğanlı köy yolunda mahsur kalan bir araç Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi. (EA-YRT-
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