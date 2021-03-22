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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

- Batman'da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

Çiçekli Köyü tabelası ve köyün görüntüsü

Endemik Semender Irak 

-semender görüntüsü
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi. Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi. Yoldan geçen bazı vatandaşlar tarafından fark edilen nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan benekli Anadolu semenderi, bir kabın içine bırakıldı. Hayvana su veren vatandaşlar benekli Anadolu semenderini daha sonra doğal ortamına bıraktı. (SÖ-YRT-
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