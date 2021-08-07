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Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri

Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı'nda tehlike sinyalleri

Sason çayının ilk baharda çekilen görüntüsü ve çayın yeni çekilen görüntüsü

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

Su Aşı Kuraklik Uttu Hayvan 


- Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı, aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Her yıl ilkbaharda coşan Sason Çayı bu yıl kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz yıllarda havzasına sığmayarak taşan Sason Çayı etrafındaki ekili alanlara da zarar verirken, bu yıl havaların kurak gitmesi nedeni ile kurumaya yüz tuttu. Bu durum bölgedeki vatandaşların da tedirgin olmasına neden oldu. Her yıl ilkbaharda 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağı'ndaki karların erimesiyle oluşan su ile beslenen Sason Çayı, Batman'daki baraja kadar akarak barajı besleyen ana arterlerin de başında geliyordu. Çay suyunun çok azalması çevre köylerde yaşayan vatandaşları da endişelendirmeye başladı.
Çay çevresinde yaşayan köylüler aşırı sıcaklar nedeniyle çayın kuruma tehlikesi geçirdiğini ve çayın kuruması halinde tarlaların susuz kalacağını, hatta hayvanlarının da su ihtiyacının karşılanamayacağından endişelendiklerini kaydetti.

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