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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batıda kış, doğuda bahar havası

Batıda kış, doğuda bahar havası

Güneşli havadan görüntü

Hava Sıcaklığı Kar Manzaraları Güneşli Hava Kar Yağışı Bahar Havası 

-Parklarda oturan vatandaşlar
-Dolup taşan parklar
-Vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar
-Oyun alanlarından görüntü

( VAN )- Vanlılar güneşli havanın tadını çıkarıyor- Vatandaşlar güneşli havada parklara akın etti VAN

- Van'da şubat ayına rağmen yerde kar olmaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar yalancı baharı yaşadı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında son 26 yılın kar yağışının yaşandığı ve bu nedenle çığ facialarıyla gündeme gelen Van’da, bu yıl ise yağışsız geçiyor. Yağışsız ve güneşli havanın hakim olduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara koştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar güzel havayı değerlendirerek, çoluk çocuk parklara indi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Batı illeri yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Vanlılar da şubat ayına rağmen güneşin yüzünü göstermesi baharı yaşatıyor. “Doğunun havası batıya, batının havası ise doğuya gelmiş” Batıda kar manzaraları varken parkta oturarak güneşli havanın tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, yaklaşık bir aylık bir süreçtir bahar havası yaşadıklarını belirtti.
Vatandaşlar, bu bölgenin havasının batıya, batı bölgesindeki güzel havanın ise buraya geldiğini kaydetti.
Van’daki hava sıcaklığının bu günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. (YLM-MSA-Y)
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