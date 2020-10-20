Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Batı Karadeniz’de poyraz etkili oluyor

Batı Karadeniz’de poyraz etkili oluyor

Limanın görüntüsü,

Olta Deniz Ulaşımı 

-Teknelerin görüntüsü,
-Denizin görüntüsü,
-Dalga görüntüsü detay.

( DÜZCE ) -Batı Karadeniz’de poyraz etkili oluyor-Balıkçılar limana sığındı DÜZCE

- Batı Karadeniz’de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu. Bazı balıkçılar ise dalga nedeniyle açılmadı. Batı Karadeniz’de poyraz fırtınası etkili oluyor. Dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi bulurken bazı balıkçı tekneleri ise Akçakoca Limanına demirlediler. Bazı balıkseverlerde rüzgara rağmen olta attılar. (TT-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Olta Ve Çapari Sezonu AçıldıOlta Ve Çapari Sezonu Açıldı
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı