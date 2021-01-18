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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Batı’da kar çilesi, Van’da yalancı bahar sefası

Batı’da kar çilesi, Van’da yalancı bahar sefası

Güneşten görüntü

İklim Değişikliği Kar Çilesi Hatıra Fotoğrafı Güneşli Hava Kar Yağışı 

-Gölden görüntü
-Güneşlenen vatandaşlardan görüntü
-Yürüyüş yapan vatandaştan görüntü
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van'da ocak ayına rağmen yerde kar olmaması ve güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar yalancı baharı yaşadı. Meteoroloji Van Bölge Müdürlüğü Van’ın güney ilçeleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken, Van Gölü kıyısındaki merkez ilçelerde de vatandaşlar sahilde gezip güneşli havanın tadını çıkardı. İstanbul başta olmak üzere Batı illeri yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Vanlılar da ocak ayına rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle yalancı baharı yaşadı. Edremit sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekerek güneşli günün tadını çıkardı. İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, daha önceki yıllarda ocak ayında yoğun kar yağışı olduğunu hatırlatarak, iklim değişikliğinden dolayı bu günlerde karın olmamasının endişe veren bir durum olduğunu belirtti.
(YLM-MSA-Y)
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