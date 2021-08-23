Başkentte kurak tarım arazileri suya kavuşturuluyor

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kırsal mahallelerine sulama suyu sağlamak için yüzde 100 hibeyle tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 25 ilçede başlatılan uygulama için çiftçiler Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması veya dilekçe yazarak başvuruda bulunabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı geliştirecek projelerle yerli üreticilerin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede kuraklıkla mücadele eden Başkentli çiftçilere ücretsiz tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor. Çiftçilerin arazilerine sulama hattı döşemesi için yüzde 100 hibeyle tarımsal sulama boruları dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşanan kuraklığın çiftçilere yönelik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda tarımsal su hattı borularını kent genelinde çiftçilere ulaştırıyor. Başvurular başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması ya da dilekçeyle alınıyor Arazilerine sulama hattı döşemek isteyen çiftçiler, ücretsiz olarak temin edebilecekleri su boruları için Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması ya da dilekçeyle başvuruda bulunabiliyor. Çiftçilerin tarımsal amaçlı sulama borusu taleplerini değerlendirerek yerinde teknik inceleme yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Sulama Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Sezai Okçu, şu bilgileri verdi: “Mansur başkanımızın talebi doğrultusunda köylülerimizin, çiftçilerimizin mağduriyetlerini ve de ihtiyaçlarını giderecek şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygunluk durumuna göre tamamen yüzde 100 hibeyle değişik çaplardaki boruları muhtarlarımıza ve çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Ankara'nın toplam 25 ilçesini kapsayan destek uygulamamızı devam ettiriyoruz. Bu yıl kuraklık aşırı derecede kendini hissettiriyor. Su kaynakları da kıt olduğu için çiftçilerimiz için sulama çok önem arz eden bir durum. Çiftçimize verdiğimiz desteklerden dolayı çiftçilerden ve muhtarlarımızdan çok olumlu dönüşler oluyor.” (ALİ-AŞ-Y)

