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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkentte 25 bin konutlu mahallenin altyapı sorununu çözmek için çalışmalar devam ediyor

Başkentte 25 bin konutlu mahallenin altyapı sorununu çözmek için çalışmalar devam ediyor

Konutların görüntüleri

Sıcak Asfalt Kanalizasyon Harekete Geç Yağmur Suyu Şebeke Hattı 

-Mansur yavaş'ın arşiv görüntüleri
-Yoldan görüntüler
-Belediye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
-Röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Alcı Mahallesi sakinlerinin 17 yıllık altyapı ve yol sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. ASKİ Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözerken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de 13 kilometrelik asfalt serim çalışmalarına başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 bin konutun yer aldığı Sincan ilçesi Alcı Mahallesi’nin 17 yıllık altyapı ve yol sorununu çözmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, bölgede ilk olarak kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimler öncesinde ziyaret ederek yaşamın yeniden başlayacağı sözünü verdiği Alcı Mahallesi’nin altyapı ve kanalizasyon sıkıntısını sonlandırmak için sahaya inen ASKİ ekipleri; 4 bin 688 metre pis su ve bin 450 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 6 bin 138 metrelik altyapı çalışmalarını tamamladı. ASKİ Genel Müdürlüğü, 1 adet terfi istasyonu, 1 adet 7 bin 500 metreküp depo, 1 adet bin 500 metreküp üst kat depo, 1 adet bin 500 metreküp orta kat depo ve yaklaşık 98 bin metre iletim ve şebeke hattı da yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ise mahallede yaklaşık bir ay önce başlattığı 13 kilometrelik asfalt imalatını yıl sonuna kadar tamamlamak için 2 ekip halinde yaklaşık 50 personel ile yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda olan asfalt öncesi hazırlık PMT mekanik malzeme seriminin ardından asfalt yapım imalatı öncesi için de zemin iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bölgede toplamda 72 bin ton sıcak asfalt serilmesi hedefleniyor.
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