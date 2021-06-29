Başkent’te iki yeni katı atık transfer istasyonu devrede



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak İmrahor ve Çankaya Alacaatlı’da modern katı atık transfer istasyonları peş peşe hizmete açtı. İki yeni istasyon sayesinde ilçe belediyelerinin bertaraf tesisine ayrı ayrı katı atık taşımasının önüne geçilmesi, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıklarla mücadelesini sürdürüyor. Çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan evsel atıkların yeniden değerlendirilmesi ve depolanması amacıyla bertaraf istasyonlarına götürülmesi noktasında iki yeni transfer istasyonu daha hizmet vermeye başladı.

Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı ve Mamak ilçesine bağlı İmrahor Mahallelerinde 3 Nisan tarihinde hizmet vermeye başlayan katı atık transfer istasyonları sayesinde günlük yaklaşık bin 100 ton evsel atık bertaraf tesislerine götürülecek. Modern ve çevreci sistem Modern transfer istasyonlarının kurulmasıyla birlikte vahşi depolamanın önüne geçilirken, kontrolsüz atılan atıkların çevreye olan olumsuz etkileri kontrol altına alınarak kirliliğin ortadan kaldırılması da amaçlanıyor. İlçe belediyelere ait çöp kamyonlarının bertaraf tesislerine ayrı ayrı gitmesi yerine transfer istasyonlara gelerek katı atıklarını bırakmasının ardından Büyükşehir Belediyesine ait daha büyük hacimli araçlar bu evsel atıkları bertaraf tesislerine taşıyacak. Alacaatlı ve Mamak’ta yapılan iki yeni transfer istasyonunun devreye girmesiyle ayrıca ilçe belediyelerin ayrı ayrı taşıma hattında oluşturduğu trafiğin azaltılması, yakıt tasarrufu, emisyon salınımının ve karbon ayak izinin daha aza indirgenmesi hedefleniyor. “Ekonomiye katkı sağlaması açısından da son derece önemli” Çevre sağlığına zarar vermeden atık yönetimi yapılması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, 14 katı atık transfer istasyonuna ek olarak kurulan 2 yeni atık istasyonu ile birlikte şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Günümüzün en önemli problemlerinden biri atık sorunu. Son olarak hizmete giren Alacaatlı ve İmrahor Tesisleri yönetim planı çerçevesinde yapıldı. Ankara’da günlük yaklaşık 5 bin ton atık çıkıyor. Bu yapılan iki tesiste de günlük bin 100 tona yakın atık toplanarak bertaraf tesislerine götürülecek. Bu tür tesislerin yapımı, çöpün ve atıkların disiplin altına alınması ve ekonomiye katkı sağlaması açısından da son derece önemli. Ankara’ya hayırlı olsun, çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

(ALİ-

