- Başkent'te açık araziye, atık kimyasal madde bırakanlar yakalandı



- Ankara Valiliği, Yenimahalle ilçemiz, Susuz mahallesi yeni yerleşim bölgesinde açık araziye, atık kimyasal madde bırakılması ile ilgili jandarma ekiplerinin iki şahsın yakalararak idari para cezası verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenimahalle ilçesi, Susuz mahallesi yeni yerleşim bölgesinde açık araziye, atık kimyasal madde bırakıldığının tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili İl Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve takip sonucu, bölgeye kimyasal atık madde bırakan iki araç, sürücüsü ile birlikte tespit edildiği belirtildi. Şahısların 400 litrelik 8 adet "kimyasal atık" dolu tankı kamyondan boşalttıkları sırada suçüstü yakalandığı kaydedildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca şahıslar hakkında "TCK 181, Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldığı kaydedilerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından her iki şahsa ayrı ayrı 402.385 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca şahıslara Jandarma trafik denetleme ekiplerince sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından toplam 10.085 TL. idari para cezası uygulandığı ifade edildi. (BC -



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