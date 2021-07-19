Başkan Yaşar, memleketi Sandıklı’ya kültür evi yaptırdı

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı’nın Selçik köyünde yaptırdığı Yaşarlar Fethi Yaşar Kültür Evi ve Misafirhanesi'nin açılışı törenle yaptırdı. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, civar ilçe belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri katıldığı açılışta, Selçik köyüne Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yaptırılan halı saha ve basketbol sahası da hizmete gerdi. Yapılan törende bir konuşa yapan Başkan Fethi Yaşar, hizmetin hayırlı olmasını dileyerek, ’’Yediğin, giydiğin, makamın mevkiin her şey gelir geçer, yaşam dediğimiz bu yolculukta insanlığa faydalı oluyor muyuz, düşenin elinden tutuyor muyuz, biriktirmek yerine paylaşıyor muyuz? Asıl önemli olan da kıymetli olan da budur. Ben Sandıklı’nın Kızık köyündenim. Ebelerimiz, dedelerimiz, anamız babamız bize yardımlaşmayı, kardeşçe yaşamayı, dayanışmayı, dostlukların kıymetini bilmeyi öğretti. Biz çalıştık, Allah da karşılığını verdi. Verdikçe, köklerimizin olduğu bu topraklara hizmet etmeyi nasip etti. Ağabeyim Ahmet Yaşar Hakka yürümeden önce, değerli muhtarımız Selçik Köyü’ne de bir hizmetimiz olması konusunda isteğini ilettiğinde söz vermiş ve niyet etmiştik. O’nun ömrü vefa etmedi ancak sözümüzü tutmak bana nasip oldu. Sözümüzü yerde bırakmadığımız için de çok mutluyum’’ dedi.



