Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık’taki yangın bölgelerini inceledi

-Yanan ev ve ekili alanlara ekiplerin müdahale etmesi

-Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yangın bölgesinde görüntüleri

-Bölgedeki incelemeleri

-Yetkililerden bilgi alması

-Seçer'in çalışmaları incelemesi

-Söndürme çalışmalarından görüntüler

-Yanan ormanlık alanların görüntüsü

-Seçer'in itfaiye ekiplerinden bilgi alması

-Yangın bölgesindeki temaslarından görüntüler

-Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunması

-Evi yanan bir kadının ağlaması

-Yanan bir evden görüntüler

-Seçer'in vatandaşlarla bir araya gelmesi

-Yangın bölgesinde incelemelerinden görüntüler



( MERSİN )- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı, yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ve Aydıncık’ta ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunurken, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Seçer, ilk olarak Silifke Boğsak’taki yangın yerini inceledi. Ardından yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye geçen Seçer, oradan da Aydıncık’a gitti. Aydıncık dönüşünde ise Silifke’nin Yeşilovacık Mahallesine gelen Seçer, yangından etkilenen yerleri inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Silifke ve Aydıncık’ta çıkan yangında evleri, seraları, bahçeleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, geçmiş olsun dileklerini iletirken, alanda incelemeler yaptı. Seçer, ayrıca dağlık ve ormanlık alanlarda da incelemelerde bulunurken Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve itfaiyecilerden yangının genel durumu hakkında bilgi alıp, çalışmalarında kolaylıklar diledi. İtfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor Öte yandan havadan ve karadan müdahale edilen yangının bir an evvel söndürülmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Yangınla canla başla mücadele eden İtfaiye Dairesi ekipleri, toplam 14 itfaiye aracı ve arazöz, 15 iş makinesi ile yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi için mücadele veriyor. Karaman’dan 2, Hatay’dan 3, Niğde’den 3 ve Ankara’dan gelen 5 itfaiye aracı ve arazöz ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

