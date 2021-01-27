Başkan Savaş: “Expo alanları Hatay’a uzun yıllar hizmet edecek”

-alanda inceleme yapılırken detay

-alanla ile ilgili bilgiler verilirken detay

-Lütfü Savaş'ın konuşması detay

-Genel Sekreter İhsan Çakar bilgi verirken detay

-alanda inceleme yapılırken detay

-Lütfü Savaş, AK Parti İl Bşk Yeloğlu'na hediye verirken detay

-Lütfü Savaş'ın işçilerle fotoğraf çekilirken detay



( HATAY )- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve beraberindekiler, "Medeniyetler Bahçesi" teması ile 10 Aralık’ta kapılarını açacak olan Expo’nun Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti HATAY



- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve beraberindeki heyet, "Medeniyetler Bahçesi" teması ile 10 Aralık’ta kapılarını açacak olan Expo’nun Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti. Başkan Lütfü Savaş alandaki inşaat çalışmalarının mart ayının sonunda biteceğini, organizasyonda yer alacak şehirlerin ise mayıs ayından itibaren kendi bahçelerini sergileyebileceklerini söyledi.



Antakya-Defne bölgesinde gerçekleştirilen tanıtım gezisine Başkan Savaş ile birlikte Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, CHP Hatay milletvekilleri, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, ilçe belediye başkanları, HBB bürokratları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti yöneticileri katıldı.

Expo alanındaki hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Savaş ve beraberindekiler, süren çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Expo 2021 projesinin Hatay’ın uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Lütfü Savaş, “Alandaki inşaat çalışmaları mart ayının sonunda bitmiş olacak. Organizasyonda yer alacak şehirler, mayıs ayından itibaren kendi bahçelerini burada sergileyebilecekler. Alanımızda 13 medeniyeti temsil eden mozaik, fuar merkezi ve 5 bin kişilik amfi tiyatro olacak. Bununla birlikte dikey ve organik tarımın yapılacağı alanlarımız bulunacak. Diğer şehirlerden gelen belediyelerin, misafirlerimizin satış reyonları olacak. Burada mutfağımıza ait yemeklerimiz yer alırken İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanımızda UNESCO onaylı Gastronomi Kentlerinin yemekleri olacak” dedi.

Expo alanlarının kalıcı bir hizmet bölgesi olacağını belirten Savaş, “bundan sonra Hatay ticaret ve turizmde önemli seviyelere gelecek. Bu projeye inanarak destek veren devletimizin farklı kadrolarında görev yapan idarecilere, STK temsilcilerine, siyasi parti yöneticilerine, belediye başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu proje Hatay’ımızın ve Türkiye’mizin projesidir. Şehrimiz 9 yıldır ekonomik, sosyolojik ve psikolojik anlamda çok yoruldu. Ama dimdik ayakta durmayı bildi. Ve bundan sonraki süreçte de ayakta durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, Expo 2021 organizasyonu hakkında sunum gerçekleştirerek katılımcılara bilgiler aktardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları Antakya-Defne bölgesindeki alanın yaklaşık 200 bin metrekarelik olduğunu belirterek bu alan içerisinde 105 bin metrekarelik yeşil alan olduğunu ifade etti.

Lütfü Savaş, gezinin ardından katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti. (GKH-



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