- Başkan Aktaş Dünya Çevre Gününde çöp topladı

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- Bursa’da mahalle gönüllüleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Gökdere’de Irgandı Köprüsü altında çöp topladı. Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir olması hedefiyle çevre yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan sosyal faaliyetlere devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ve Gemlik sahilleri ile kentin farklı noktalarında yapılan çevre temizliği çalışmalarına şehir merkezinden geçen Gökdere’nin yatağında devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmasına Bursa Mahalle Gönüllüsü olan çevreci vatandaşlar da büyük destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vatandaşlarla birlikte çöp topladı. Bursa’nın 3 milyon 100 bin nüfusuyla hızla büyüyen bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bilhassa çevre konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu vurguladı. Atıklar ve geri dönüşüm konusunda özel hassasiyet gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, “5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farklı etkinliklere imza atıyoruz. Bu kapsamda Irgandı Köprüsü altında gönüllü arkadaşlarımızla birlikte dere boyunca temizlik yaptık. Açıkçası gördüğümüz manzara çok hoş değil. Şikaye hakkımız yok. Bu şehri daha iyi kılabilmek adına hepimizin sorumlulukları var. Şehirlerimizin büyüdüğünü, sanayileştiğini ve sıkıntıların gider arttığını unutmayalım. Eğer hep birlikte sahip çıkarsak Bursa'mız çok daha güzel olacak. Ben etkinliğimize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Mahalle Gönüllüleri projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin birçok projesinde gönüllü olarak yer alan Seda Pala Duran ve eşi Uğur Duran, “Bu projeye hiç tereddüt etmeden katıldık. Çünkü iyilik yaptıkça daha çok iyilik geleceğine inandık. Bugün de çevre günü münasebetiyle buradayız. Sadece karşılık beklemeden yapılan iyiliğin bir şekilde karşılığı olacaktır” dedi.

(MŞ-Y)

