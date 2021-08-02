Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Başkale’yi sel vurdu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkale’yi sel vurdu

Başkale’yi sel vurdu

Gelen sel

Gürültü Sağanak Yağış Su Baskını Dolu Yağışı Sağanak 

-Kapanan karayolu
-Bekleyenler
-Yapılan çalışmalar
-Detay

( VAN )- Sel suları ilçe merkezinde nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde Başkale ilçesinde kuvvetli yağış başladı.
Bir anda bastıran ve sele neden olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçe merkezinde sel suları nehir gibi akarken, Van-Hakkari karayolu ise ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karayolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolunda bekleyen onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise, “Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunmuştu. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı