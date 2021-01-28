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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi yollar kapandı

Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi yollar kapandı

ırmak görüntüsü

Emniyet Şeridi Kışla 

-aydınlatma direkleri ve ağaçlar su altında
-kulübe ve tabelalar su altında
-kapanan yol kaldırım seviyesinde su
-kapanan köy yolu
-ırmak kıyısı su altında kalan iskeleler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu ırmakta su seviyesi yükseldi. Bazı noktalarda yollar kapanırken ırmak kıyısındaki iskeleler de su altında kaldı. Bartın’da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte kırsa kesimlerdeki karların erimesi sonucu kent merkezinden geçen Bartın ırmağında su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi. Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Çağlayan mevkiinde araç yolu kapandı, aydınlatma direkleri su altında kaldı. Yalı mevkiinde de iskelelerin su altında kaldığı görüldü.
Arıt çayındaki taşkın nedeniyle Serdar köyü köprüsü ulaşıma kapandı. Köprü giriş çıkışlarına emniyet şeridi çekilerek önlem alındı.
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